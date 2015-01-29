Приморье – в тройке лучших регионов России по развитию туризма

Приморский край показал один из лучших результатов по стране по итогам Всероссийского рейтинга по оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщил директор краевого профильного департамента Константин Шестаков, исследование проведено Министерством культуры России в 2017 году. Результаты были объявлены в ходе Координационного совета по культуре и туризму России, который состоялся в Санкт-Петербурге в четверг, 16 ноября.

«Были названы 10 регионов, показавших лучшие результаты по темпам роста развития туризма. В ТОП вошел и Приморский край. По итогам рейтинга мы заняли третье место», – отметил глава ведомства, добавив, что в прошлом году край располагался на десятой строчке.

В Приморье с 2011 по 2016 годы количество иностранных путешественников, ежегодно посещающих регион, увеличилось в семь раз. Если в 2011 году в крае побывали чуть более 82 тысяч иностранных граждан, то в 2016 – почти 570 тысяч гостей из-за рубежа. При этом общий турпоток в край по итогам прошлого года превысил три миллиона человек.

«В этом году Приморье продолжает наращивать обороты. По итогам девяти месяцев регион принял 517 тысяч путешественников из разных стран мира. Это на 15% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года», – подчеркнул Константин Шестаков.

Напомним, в прошлом году Приморский край впервые вошел в ТОП-10 самых привлекательных для туристов российских регионов, а также в тройку самых популярных запросов в поисковых системах интернета.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]