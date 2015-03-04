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Житель Находки по подложным документам перевел за границу 2,2 млн долларов

Житель Находки по подложным документам перевел за границу 2,2 млн долларов

Находкинская таможня выявила незаконные факты перевода за границу жителем Находки суммы в размере 2,2 млн долларов США с использованием подложных документов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой Наталью Сабадаш, пресс-секретаря Находкинской таможни.

Гражданин создал фирму по поставке товаров народного потребления и строительных материалов из Китая. Он оформил компанию на свою знакомую, которой заплатил за это. Женщина имела номинальное отношение к делам фирмы. Фактически предприниматель сам заключал контракты на поставку товаров и переводил средства, используя документы, подписанные его знакомой.

В соответствии с п. «а» ч.3 ст. 193.1 УК РФ предприимчивого гражданина ждёт наказание вплоть до лишения свободы сроком от 5 до 10 лет со штрафом до миллиона рублей.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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