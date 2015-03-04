Житель Находки по подложным документам перевел за границу 2,2 млн долларов
Находкинская таможня выявила незаконные факты перевода за границу жителем Находки суммы в размере 2,2 млн долларов США с использованием подложных документов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой Наталью Сабадаш, пресс-секретаря Находкинской таможни.
Гражданин создал фирму по поставке товаров народного потребления и строительных материалов из Китая. Он оформил компанию на свою знакомую, которой заплатил за это. Женщина имела номинальное отношение к делам фирмы. Фактически предприниматель сам заключал контракты на поставку товаров и переводил средства, используя документы, подписанные его знакомой.
В соответствии с п. «а» ч.3 ст. 193.1 УК РФ предприимчивого гражданина ждёт наказание вплоть до лишения свободы сроком от 5 до 10 лет со штрафом до миллиона рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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