Во Владивостоке пройдет Дальневосточный турнир по кикбоксингу
Во Владивостоке в воскресенье в 10.00 в СК «Олимпиец» пройдет Дальневосточный турнир по кикбоксингу в разделе фулл-контакт с лоукиком и К-1, посвященного памяти полковника милиции – Юрия Орленко, сотрудников спецподразделений и частей, погибших во внутренних конфликтах при выполнении служебного долга.
Турнир проводится среди спортсменов подразделений МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН, ФССП и военнослужащих округов и флотов Дальневосточного федерального округа. Данные соревнования проводятся 11 раз.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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