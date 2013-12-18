Во Владивостоке пройдет Дальневосточный турнир по кикбоксингу

Во Владивостоке в воскресенье в 10.00 в СК «Олимпиец» пройдет Дальневосточный турнир по кикбоксингу в разделе фулл-контакт с лоукиком и К-1, посвященного памяти полковника милиции – Юрия Орленко, сотрудников спецподразделений и частей, погибших во внутренних конфликтах при выполнении служебного долга.

Турнир проводится среди спортсменов подразделений МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН, ФССП и военнослужащих округов и флотов Дальневосточного федерального округа. Данные соревнования проводятся 11 раз.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]