Жителей Приморья могли накормить опасными деликатесами

Сотрудники полиции совместно с инспекторами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области выявили два случая продажи и хранения крупных партий морепродуктов сомнительного качества. Краб, креветка, трепанг на меду и другие деликатесы хранились в витринах и морозильных ларях без документов. Владельцам товара за нарушение ветеринарно-санитарных правил грозят крупные штрафы.

Как сообщили в пресс-службе Упрвления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, в ходе проведения осмотра торгового павильона, расположенного на ул. Пригородная, выяснилось, что в охлаждающей и морозильной витринах наряду с качественным товаром хранилась и реализовывалась морепродукция без маркировки изготовителя и без документации, обеспечивающей прослеживаемость данной продукции: трепанг на меду (10 л), соленая икра лососевых пород рыб (0,5 л), ломтики рыбы лососевых пород (2,4 кг), креветка гребенчатая варено-мороженая (0,308 кг), мясо краба варено-мороженое (1,316 кг), краб целый варено-мороженый (2,5 кг).

Не исключено, что морепродукты хранились с истекшими сроками годности, создавая угрозу здоровью потребителей.

В отношении юридического лица сотрудники Управления составили административный протокол по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, что влечет наложение административного штрафа на юридическое лицо от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Также в территориальное Управление Россельхознадзора поступил материал проверки из отдела полиции г. Большой Камень. В нём указывалось, что одно из местных рыбодобывающих предприятий нарушает правила хранения продуктов животноводства.

Так, в ходе проведения осмотра холодильного комплекса, находящегося на территории предприятия, обнаружены сыромороженые креветки (100 кг). На товаре присутствовала маркировка изготовителя, однако владелец товара не смог предоставить ветеринарные сопроводительные документы на данный товар.

Сотрудники Управления составили административный протокол. Ответственность за совершенное правонарушение предусмотрена ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ, что влечёт наложение административного штрафа на юридических лиц от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]