Вопрос задолженностей по зарплатам в Приморье находится на особом контроле администрации края

Вопрос выплаты долгов по зарплате на предприятиях Приморья обсудил врио губернатора края Андрей Тарасенко с главным государственным инспектором по труду региона Ириной Никуловой.

Глава Приморья подчеркнул, что вопрос задолженностей по зарплатам находится на особом контроле администрации края.

«Предлагаю собрать руководителей всех предприятий-должников на совещание и вместе всё обсудить. Это недопустимая ситуация, когда богатые краевые предприятия своим работникам деньги не платят», – отметил Андрей Тарасенко.

Ирина Никулова сообщила, что сегодня в числе должников в Приморье числится 41 предприятие. Как правило, вновь возникающие задолженности компании выплачивают достаточно оперативно. Но наиболее тяжёлая ситуация сложилась в АО «Радиоприбор». На сегодня долг составляет 399,5 миллионов рублей перед 1783 работниками.

«Я была на совещании с участием конкурсного управляющего Радиоприбора в Роструде. Дано поручение полностью погасить задолженность в кратчайшие сроки. Сложность в том, что до сих не проведена оценка имущества завода конкурсным управляющим. Это затрудняет реализацию имущества и направление средств от продажи на погашение долгов по зарплате», – отметила Ирина Никулова.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что решать сложившуюся ситуацию нужно с привлечением прокуратуры. Контроль за решением он возложил на профильных вице-губернаторов. Присутствующий на встрече вице-губернатор Павел Серебряков сообщил, что сегодня департамент труда и социального развития края также ведёт работу по трудоустройству бывших сотрудников Радиоприбора, которых сократили в конце прошлого года.

«Консультируем людей прямо на предприятии, здесь открыт филиал Центра занятости. Кроме того, сюда регулярно выезжают специалисты департамента труда и социального развития. Стараемся устроить людей на другие предприятия края, чтобы не множить уже существующий долг Радиоприбора», – доложил Павел Серебряков.

Он также сообщил, что администрация края ведёт работу с другими предприятиями-должниками по погашению долгов перед сотрудниками.

«Проблемной точкой также является АО «Дальневосточный арсенал», где регулярно возникают задолженности по выплате зарплаты. Вопросы есть и у ряда МУПов в районах края. Все эти предприятия у нас на контроле», – отметил Павел Серебряков.

Андрей Тарасенко поручил своему заместителю организовать совещание с собственниками и кредиторами АО «Радиоприбор», чтобы в кратчайшие сроки решить вопрос с выплатой заработной платы.

Как сообщили в пресс-службе администрации края, благодаря Администрации Приморского края частный завод смог продолжить свою деятельность. В прошлом году из краевого бюджета было направлено 178 миллионов рублей на частичное погашение долгов по заработной плате сотрудникам.

В настоящее время на его базе создан новый производственный комплекс – филиал Дубненского машиностроительного завода. Он работает над выполнением гособоронзаказа, поступившего на предприятие по поручению вице-премьера Дмитрия Рогозина. Сегодня здесь трудятся более 200 человек. Руководство завода информирует, что выплата заработной платы работникам действующего предприятия производится своевременно и в полном объеме.

Планируется, что уже в следующем году новый Радиоприбор выпустит первые изделия. В перспективных планах собственников – диверсификация производства на заводе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]