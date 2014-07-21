Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 17:13
  0

Во Владивостоке встретили бойцов сводного отряда полиции, вернувшихся из Северо-Кавказского региона

Во Владивостоке встретили бойцов сводного отряда полиции, вернувшихся из Северо-Кавказского региона

Фото: УМВД по Приморскому краю

Во Владивостоке на перроне железнодорожного вокзала состоялась  встреча приморских полицейских, вернувшихся из  служебной командировки на  Северный Кавказ. Приморские полицейские обеспечивали общественный порядок и безопасность граждан на территории региона.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, сотрудников полиции встречали руководители краевого Управления МВД, коллеги, родные и близкие.

Сводный отряд полиции из Северо-Кавказского региона во Владивосток  сопровождал  заместитель начальника полиции Управления МВД России по Приморскому краю полковник полиции Игорь Бородачев.

В состав отряда вошли сотрудники районных отделов внутренних дел. В их числе инспекторы дорожно-патрульной, патрульно-постовой службы, дежурной части, кинологи. Для многих эта командировка была не первая, и со спецификой несения службы в Северо-Кавказском регионе сотрудники полиции хорошо знакомы.

Напомним, в начале ноября в служебную командировку на Северный Кавказ отправился другой сводный отряд полиции Приморья. В течение шести месяцев бойцы отряда будут нести службу по охране общественного порядка и безопасности граждан в регионе.

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря