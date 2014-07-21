Во Владивостоке встретили бойцов сводного отряда полиции, вернувшихся из Северо-Кавказского региона

Во Владивостоке на перроне железнодорожного вокзала состоялась встреча приморских полицейских, вернувшихся из служебной командировки на Северный Кавказ. Приморские полицейские обеспечивали общественный порядок и безопасность граждан на территории региона.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, сотрудников полиции встречали руководители краевого Управления МВД, коллеги, родные и близкие.

Сводный отряд полиции из Северо-Кавказского региона во Владивосток сопровождал заместитель начальника полиции Управления МВД России по Приморскому краю полковник полиции Игорь Бородачев.

В состав отряда вошли сотрудники районных отделов внутренних дел. В их числе инспекторы дорожно-патрульной, патрульно-постовой службы, дежурной части, кинологи. Для многих эта командировка была не первая, и со спецификой несения службы в Северо-Кавказском регионе сотрудники полиции хорошо знакомы.

Напомним, в начале ноября в служебную командировку на Северный Кавказ отправился другой сводный отряд полиции Приморья. В течение шести месяцев бойцы отряда будут нести службу по охране общественного порядка и безопасности граждан в регионе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]