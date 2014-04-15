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Снег не повлиял на график движения пригородных электричек в Приморье

Снег не повлиял на график движения пригородных электричек в Приморье

Фото: slon.ru

Снежный циклон не повлиял на график движения пригородных электропоездов в Приморье. Добраться до дома или выехать за пределы Владивостока до конца дня можно на следующих электропоездах:

- в 17.10 Владивосток-Ружино,

- 17.19 Владивосток-Артем

- 18.00 Владивосток-Кневичи

- 18.09 Владивосток-Уссурийск

- 18.30 Владивосток-Партизанск-Находка-Тихоокеанская

- 18.40 Владивосток-Надеждинская

- 19.20 Владивосток-Надеждинская

- 20.00 Владивосток-Надеждинская

- 20.20 Владивосток-Артем-1.

Движение электропоездов во Владивосток, а также на участке между Партизанском и мысом Астафьева осуществляется по действующему графику, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу компании «Экспресс Приморья».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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