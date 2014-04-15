Снег не повлиял на график движения пригородных электричек в Приморье
Снежный циклон не повлиял на график движения пригородных электропоездов в Приморье. Добраться до дома или выехать за пределы Владивостока до конца дня можно на следующих электропоездах:
- в 17.10 Владивосток-Ружино,
- 17.19 Владивосток-Артем
- 18.00 Владивосток-Кневичи
- 18.09 Владивосток-Уссурийск
- 18.30 Владивосток-Партизанск-Находка-Тихоокеанская
- 18.40 Владивосток-Надеждинская
- 19.20 Владивосток-Надеждинская
- 20.00 Владивосток-Надеждинская
- 20.20 Владивосток-Артем-1.
Движение электропоездов во Владивосток, а также на участке между Партизанском и мысом Астафьева осуществляется по действующему графику, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу компании «Экспресс Приморья».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
03.01.2017 Приморские электрички возвращаются на свои маршруты
-
31.12.2016 На новогодних праздниках изменяется график движения пригородных электропоездов в Приморье
-
08.02.2016 Жителям Приморья сегодня удобнее добираться с работы домой на пригородных электричках
-
01.01.2015 С 1 января изменяется расписание электропоездов
-
29.10.2014 Изменяется график движения пригородных поездов в связи с праздничными днями
-
15.04.2014 С 15 апреля в Приморье изменится расписание движения пригородных электропоездов
Добавить комментарий