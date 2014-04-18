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158 человек стали донорами крови

158 человек стали донорами крови

Почти 80 литров крови и ее компонентов собрано в Приморье за четыре часа донорской акции «В капле крови – океан жизни!».

Как сообщили в Службе крови Приморья, акция прошла при поддержке управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Приморского края и была посвящена памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края. 

«Всего в донорской акции приняли участие 158 человек, впервые стали донорами 50 человек, среди них сотрудники ГИДББ, студенты вузов Владивостока, а также неравнодушные и социально-ответственные приморцы», – сообщили в краевой станции переливания крови.

Акцию сопровождала выставка рисунков учащихся седьмого кадетского (полицейского) класса Гимназии №2, призывающая беречь свою жизнь и соблюдать правила дорожного движения.

Старшеклассники, которые приняли участие в конкурсе рисунков, смогли побывать в этот день на станции переливания крови.

«Наши сотрудники провели для них тематическую экскурсию. Ребята узнали о работе Службы крови, познакомились с донорами», – сообщила главный врач учреждения Ольга Горева.

Специалисты отметили, что донорская кровь после лабораторного обследования будет направлена в медицинские организации Приморского края.

Сегодня в Приморском крае проживает более 20 тысяч доноров, которые безвозмездно делятся своей кровью для спасения жизни других.  

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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