Известная российская поп-певица стала жертвой снегопада во Владивостоке(видео)

Бывшей солистке группы "Серебро" Елене Темниковой пришлось пешком добираться на свой концерт во Владивостоке. Город стоял в многокилометровых пробках из-за сильного снегопада.

Как написала солистка в своем Instagram, она провела 3 часа в машине, после чего решила добраться пешком.

"Владивосток стоит. Одна сплошная пробка. Будет задержка концерта. "Не волнуйтесь, мы вас дождёмся" - самое популярное сообщение моего директа. Но красиво же стоим. С первым снегом", - написала певица.

Несмотря на трудный путь, она выступила перед жителями и поблагодарила их за то, что пришли на концерт.

Публикация от Elena Temnikova / Темникова (@lenatemnikovaofficial) Ноя 17 2017 в 1:20 PST

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]