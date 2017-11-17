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Известная российская поп-певица стала жертвой снегопада во Владивостоке(видео)

Известная российская поп-певица стала жертвой снегопада во Владивостоке(видео)

Бывшей солистке группы "Серебро" Елене Темниковой пришлось пешком добираться на свой концерт во Владивостоке. Город стоял в многокилометровых пробках из-за сильного снегопада.

Как написала солистка в своем Instagram, она провела 3 часа в машине, после чего решила добраться пешком.

"Владивосток стоит. Одна сплошная пробка. Будет задержка концерта. "Не волнуйтесь, мы вас дождёмся" - самое популярное сообщение моего директа. Но красиво же стоим. С первым снегом", - написала певица.

Несмотря на трудный путь, она выступила перед жителями и поблагодарила их за то, что пришли на концерт.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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