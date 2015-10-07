У водителей Владивостока сдавали нервы во время снегопада в пятницу

Помимо более чем 250 ДТП,вызванные сложными дорожными условиями, за минувшие сутки правоохранительные органы Владивостока зафиксировали ряд преступлений против здоровья и личности,спровоцированные нервной обстановкой на дорогах города. "Вести Приморье" сообщают об этом со ссылкой на vl.ru.

Так в вечернее время 17 ноября наряд ГИБДД получил сообщение о столкновении двух автомобилей на улице Семеновской. На месте происшествия стражи увидели нетрезвого рулевого Toyota Mark II, который вышел из салона и стал нецензурно оскорблять инспекторов ГИБДД.

Когда полицейские попытались успокоить виновника аварии, 24-летний хулиган напал и нанес удары кулаком в лицо одному из стражей порядка. После этого нарушитель был задержан и доставлен в отделение для разбирательства.

Пострадавший сотрудник ГИБДД зафиксировал нанесенные телесные повреждения, а по факту случившегося проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Второй случай зафиксирован рано утром в субботу,18 ноября. По словам потерпевшего, когда он шел возле дома по проспекту 100-летия Владивостока, 28 в, ему угрожал водитель Toyota Land Cruiser Prado, которому он мешал проехать.

После этого агрессивный рулевой внедорожника выскочил из салона, ударил потерпевшего ногой, а также саперной лопаткой, которую он держал в руке. Когда мужчина упал, нападавший сел в машину и уехал с места происшествия.

Горожанин пояснил, что не получил серьезных травм, но попросил привлечь к ответственности дорожного хулигана. Мужчина сообщил приметы подозреваемого, а также частично номер его машины.

По факту случившегося полицейские проводят проверку. Личность подозреваемого в хулиганских действиях устанавливается.

Статья полностью: http://www.newsvl.ru/accidents/2017/11/17/165156/#ixzz4ylrRvbOO

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Статья полностью: http://www.newsvl.ru/accidents/2017/11/18/165158/#ixzz4ylrDnpmx

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]