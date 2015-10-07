У водителей Владивостока сдавали нервы во время снегопада в пятницу
Помимо более чем 250 ДТП,вызванные сложными дорожными условиями, за минувшие сутки правоохранительные органы Владивостока зафиксировали ряд преступлений против здоровья и личности,спровоцированные нервной обстановкой на дорогах города. "Вести Приморье" сообщают об этом со ссылкой на vl.ru.
Так в вечернее время 17 ноября наряд ГИБДД получил сообщение о столкновении двух автомобилей на улице Семеновской. На месте происшествия стражи увидели нетрезвого рулевого Toyota Mark II, который вышел из салона и стал нецензурно оскорблять инспекторов ГИБДД.
Когда полицейские попытались успокоить виновника аварии, 24-летний хулиган напал и нанес удары кулаком в лицо одному из стражей порядка. После этого нарушитель был задержан и доставлен в отделение для разбирательства.
Пострадавший сотрудник ГИБДД зафиксировал нанесенные телесные повреждения, а по факту случившегося проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Второй случай зафиксирован рано утром в субботу,18 ноября. По словам потерпевшего, когда он шел возле дома по проспекту 100-летия Владивостока, 28 в, ему угрожал водитель Toyota Land Cruiser Prado, которому он мешал проехать.
После этого агрессивный рулевой внедорожника выскочил из салона, ударил потерпевшего ногой, а также саперной лопаткой, которую он держал в руке. Когда мужчина упал, нападавший сел в машину и уехал с места происшествия.
Горожанин пояснил, что не получил серьезных травм, но попросил привлечь к ответственности дорожного хулигана. Мужчина сообщил приметы подозреваемого, а также частично номер его машины.
По факту случившегося полицейские проводят проверку. Личность подозреваемого в хулиганских действиях устанавливается.
Статья полностью: http://www.newsvl.ru/accidents/2017/11/17/165156/#ixzz4ylrRvbOO
Новости Владивостока на VL.RU
Статья полностью: http://www.newsvl.ru/accidents/2017/11/18/165158/#ixzz4ylrDnpmx
Новости Владивостока на VL.RU
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
30.03.2017 Во Владивостоке водитель автобуса устроил самосуд над "зайцем"
-
19.07.2016 На пляже в районе Санаторной в пригороде Владивостока задержан извращенец
-
12.03.2016 Во Владивостоке полицейские застрелили буйного посетителя сауны
-
10.02.2016 Во Владивостоке задержан подозреваемый в нападении на полицейских
-
19.10.2015 Во Владивостоке нарушителя на мотоцикле задержали со стрельбой
-
07.10.2015 Во Владивостоке хулиганы напали на полицейских
Добавить комментарий