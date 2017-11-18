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Вчера, 23:27
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В Приморье Гелентваген "взлетел" на дерево

В Приморье Гелентваген

Зрелищный кульбит совершил внедорожник "Гелентваген" в районе населенного пункта Речица в Приморском крае,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на @newsbox24.tv. Очевидцы происшествия рассказали подробности.

Как оказалось водитель джипа на приличной скорости начал совершать маневр обгона, но судя по всему трасса была скользкая, а посему немецкий внедорожник занесло и выкинуло с дороги.Зацепив бровку, Гелентваген совершил двойной тулуп вокруг своей оси и приземлился прямо на дерево. Удивительно, но похоже немецкое качество себя полностью оправдало, водитель автомобиля жив и не получил травм опасных для здоровья.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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