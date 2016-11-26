Часть домов во Владивостоке останется без холодной воды 20, 21 и 22 ноября(список адресов)

В понедельник, вторник и среду, 20, 21 и 22 ноября, КГУП «Приморский водоканал» будет проводить плановые ремонтные работы в системе водоснабжения. Без холодной воды останутся жители 48 домов.

Как сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сервис «Отключения воды и света на VL.ru», отключения коснутся горожан, проживающих по следующим адресам:

20 ноября с 09:00 до 17:00

Ватутина, 2, 4, 4 стр. 4, 4д, 4а, 4а стр. 2, 4в, 6, 10, 12, 14, 16, 16 стр. 2, 18, 20, Воропаева, 31, 33, 33а, 35, Нейбута, 10, 10а, 12, 26, 28, Днепровская, 1, 2, 2а, 8, 9, 14, 18, 22 и 24.

21 ноября с 10:00 до 14:00

Башидзе, 14, 16, Красного Знамени, 21, 23, 25, 30, 33, 34, 38 и 42.

22 ноября с 09:00 до 19:00

Братская, 34, 38, Карла Либкнехта, 10а, Славянская, 17 и Тюменская, 2.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]