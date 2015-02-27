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Вчера, 14:52
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Подростки, избившие до смерти жительницу Арсеньева, получили реальные сроки

Подростки, избившие до смерти жительницу Арсеньева, получили реальные сроки

Троим несовершеннолетним жителям Арсеньева вынесен обвинительный приговор за убийство случайной прохожей.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие, подростки признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Кроме того, один из них признан виновным в совершении преступления,  предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Напомним, вечером 12 декабря 2016 года молодой человек и две девушки 2001 года рождения подкараулили в парке «Восток» в городе Арсеньеве случайную прохожую. Подсудимый несколько раз ударил потерпевшую по голове  бейсбольной битой, а девушки должны были обыскать жертву и забрать ценные вещи и деньги. Помешал молодым людям осуществить задуманное случайный прохожий. Подсудимые скрылись с места преступления. Спустя несколько дней от полученных травм 50-летняя потерпевшая умерла в больнице города. 

Отметим, жители Арсеньева призывали наказать малолетних преступников, причастных к жестокому нападению на 50-летнюю женщину, по всей строгости. Активисты, правозащитники, студенты и пенсионеры провели в центре города митинг.

Суд назначил подсудимому  наказание в виде 5,5 лет лишения свободы, девушкам  4,5 года лишения свободы, всем с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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