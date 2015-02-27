Подростки, избившие до смерти жительницу Арсеньева, получили реальные сроки

Троим несовершеннолетним жителям Арсеньева вынесен обвинительный приговор за убийство случайной прохожей.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие, подростки признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Кроме того, один из них признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Напомним, вечером 12 декабря 2016 года молодой человек и две девушки 2001 года рождения подкараулили в парке «Восток» в городе Арсеньеве случайную прохожую. Подсудимый несколько раз ударил потерпевшую по голове бейсбольной битой, а девушки должны были обыскать жертву и забрать ценные вещи и деньги. Помешал молодым людям осуществить задуманное случайный прохожий. Подсудимые скрылись с места преступления. Спустя несколько дней от полученных травм 50-летняя потерпевшая умерла в больнице города.

Отметим, жители Арсеньева призывали наказать малолетних преступников, причастных к жестокому нападению на 50-летнюю женщину, по всей строгости. Активисты, правозащитники, студенты и пенсионеры провели в центре города митинг.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 5,5 лет лишения свободы, девушкам 4,5 года лишения свободы, всем с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]