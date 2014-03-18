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Пожилая женщина получила травму на железной дороге в Уссурийске

Пожилая женщина получила травму на железной дороге в Уссурийске

Информация о том, что на станции Озерная Падь получила травму женщина, поступила в дежурную часть Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на транспортных полицейских, установлено, что 70-летняя пострадавшая, ожидая электричку на платформе, спрыгнула с нее на насыпь из щебня. Пенсионерка получила открытый перелом правого голеностопного сустава с полным вывихом. Стражам правопорядка она рассказала, что испугалась проходящего мимо станции грузового состава.

Проводится проверка, устанавливаются все детали происшествия.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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