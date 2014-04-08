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Пропавший приморский рыбак нашелся в Хабаровском крае

Пропавший приморский рыбак нашелся в Хабаровском крае

17 ноября 2017 года оперативному дежурному ДВРПСО МЧС России поступило сообщение о пропаже рыбака.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newsbox24.tv, по предварительной информации, житель Приморья 10 ноября на машине отправился рыбачить на реку Чуи, расположенную в 40 километрах от поселка Сукпай района имени Лазо Хабаровского края.

В назначенный день мужчина домой не вернулся. Связь с ним была потеряна. Для проведения поисковых работ в район, где, предположительно, пропал человек, выехала группа спасателей.

В районе реки Чуи около 10.00 они обнаружили три машины, которые застряли в сугробах. В одном из автомобилей и находился потерявшийся рыбак.

Спасатели помогли мужчинам выбраться из заносов и добраться до дороги, чтобы они продолжили путь домой.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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