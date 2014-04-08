Пропавший приморский рыбак нашелся в Хабаровском крае
17 ноября 2017 года оперативному дежурному ДВРПСО МЧС России поступило сообщение о пропаже рыбака.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newsbox24.tv, по предварительной информации, житель Приморья 10 ноября на машине отправился рыбачить на реку Чуи, расположенную в 40 километрах от поселка Сукпай района имени Лазо Хабаровского края.
В назначенный день мужчина домой не вернулся. Связь с ним была потеряна. Для проведения поисковых работ в район, где, предположительно, пропал человек, выехала группа спасателей.
В районе реки Чуи около 10.00 они обнаружили три машины, которые застряли в сугробах. В одном из автомобилей и находился потерявшийся рыбак.
Спасатели помогли мужчинам выбраться из заносов и добраться до дороги, чтобы они продолжили путь домой.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
18.11.2017 В Хабаровском крае спасли рыбака из Приморья
-
17.11.2016 В районе Ольги пропал рыбак
-
22.11.2014 Спасатели нашли, предположительно, тело пропавшего сборщика дикоросов в Черниговском районе
-
21.11.2014 Сборщика дикоросов, потерявшегося в районе сопки Рыжая, ищут приморские спасатели
-
04.11.2014 В Приморье нашелся пропавший в лесу мужчина
-
08.04.2014 В Лазовском районе пропавший рыбак найден мертвым
Добавить комментарий