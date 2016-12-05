В пятницу во Владивостоке выпала половина декадной нормы снега

Циклон, вызвавший ухудшение погоды в Приморье конце предыдущей недели, вышел на Охотское море. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", траектория смещения вихря проходила над акваторией Японского моря, южнее Приморья. Снег начался в южной половине края во второй половине дня в пятницу, 17 ноября.

Днём в субботу интенсивность его уменьшилась. Выпало от 1 до 6 мм. На дорогах образовалась гололедица. В северной половине края обошлось без осадков. Минимальная температура составила −6 °С до −15 °С, на севере Приморья воздух выхолодился до −28 °С. Максимальная днём −5…−11 °С.

В воскресенье на большей территории Приморья осадков не было, лишь местами отмечался слабый снег до 0,2 мм. Температурный фон понизился на 3–6 градусов.

Минувшая ночь в крае выдалась ясной и оказалась ещё холоднее, −17…−26 °С, на севере центральных районов до −32 °С, на побережье −10…−16 °С.

Во Владивостоке и пригороде снег начался в пятницу после полудня и закончился в первую половину ночи в субботу, выпало около 7 мм (56% декадной нормы). Из-за образовавшейся гололедицы на дорогах осложнилась обстановка: образовались многокилометровые пробки, наблюдалось множество автомобильных аварий. Усилился северо-западный ветер. Похолодало. В ночь на субботу минимальная температура составила от −8 °С до −9 °С, максимальная −5…−8 °С. Воскресенье было ещё на 2 градуса холоднее, а в ночь на понедельник, 20 ноября, столбики термометров опустились до −13…−14 °С.

Сегодня, 20 ноября, погодные условия в Приморском крае определяет гребень антициклона. Небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный, на восточном побережье сильный. Температура воздуха −9…−15 °С, в прибрежных районах −3…−8 °С.

Во Владивостоке солнечно, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный слабый до умеренного. Воздух прогреется до −6…−9 °С.

Ближайшей ночью давление над краем будет расти. Ночь ожидается без осадков, но по-зимнему холодной. Температурный фон −15…−22 °С, в горных районах до −30 °С, на южном побережье −8…−14 °С. Днём давление начнёт падать. С запада на Северо-восточный Китай выйдет новый циклон. Облачность фронтальных разделов во второй половине дня накроет западные районы Приморья. Местами начнётся небольшой снег, мокрый снег. Температура воздуха −5…−10 °С, на юге −2…+3 °С.

Во Владивостоке в ночь на вторник без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −9…−11 °С. Во второй половине дня увеличится облачность, существенных осадков не ожидается, вечером усилится южный ветер. Воздух прогреется до 0…−2 °С. Снег на дорогах начнёт таять.

К середине недели новый циклон выйдет на Приморский край. Условия в тропосфере для его активизации по пути следования будут не очень благоприятными, поэтому осадки, связанные с ним, ожидаются, в основном, небольшие. С приближением циклона к Приморью температура воздуха будет повышаться. Если сегодня она в нижней тропосфере составляет от −18 °С на юге до −24 °С на севере края, то уже завтра вечером она поднимется до −6…−9 °С. Это означает, что у поверхности земли возможна плюсовая температура. В данном случае в ночное и утреннее время на дорогах вероятна гололедица, поскольку с прохождением циклона на Сахалин в Приморье снова вернётся прежняя температура. Холод продержится пару дней, затем температура снова будет повышаться.

Более активный циклон со своим букетом сюрпризов может выйти к Приморью в предстоящие выходные, скорее ближе к воскресенью, 26 ноября. Ожидается дождь, переходящий в снег, снег, метель, штормовой ветер, гололёд с гололедицей и новое последующее похолодание.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]