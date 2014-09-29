Арбитражный суд Приморья запретил «ДЭКу» ограничивать электроснабжение на объектах «Примтеплоэнерго»

Иск о признании незаконными действий ПАО «ДЭК» по ограничению электроснабжения в отношении объектов КГУП «Примтеплоэнерго» был рассмотрен 14 ноября. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу КГУП «Примтеплоэнерго», юристы компании отметили, что планируемые ПАО «ДЭК» отключения электроэнергии с 20 ноября на административно-хозяйственных объектах «Примтеплоэнерго» привели бы к ряду негативных последствий. С помощью данных объектов «Примтеплоэнерго» осуществляет производственную деятельность в филиалах, в том числе, выставляет абонентам квитанции, осуществляет ремонт котельного оборудования, принимает аварийные заявки. Арбитражный суд, исследовав и оценив представленные заявителем документы, посчитал их достаточными доказательствами возможности причинения ущерба. В этой связи, заявление КГУП «Примтеплоэнерго» о принятии обеспечительных мер было удовлетворено. Суд обязал ПАО «ДЭК» немедленно возобновить подачу электроэнергии на объекты КГУП «Примтеплоэнерго».

В настоящее время долг предприятия за потребленную электроэнергию составляет 549,7 млн рублей. Основной причиной стала большая дебиторская задолженность потребителей перед самим «Примтеплоэнерго». Так, задолженность как физических, так и юридических лиц составляет 2 млрд 741 млн рублей, из них задолженность населения – 2 млрд 290 млн.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]