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Анонс на 21 ноября

21 ноября в 11.00 в Думе Владивостока (Суханова, 3) пройдет заседание комитета по городскому хозяйству Думы города. В 15.00 пройдет заседание комитета по экономической политике и муниципальной собственности Думы.

21 ноября — Всемирный день телевидения.

21 ноября — Всемирный день приветствий.

21 ноября — День работника налоговых органов Российской Федерации.

21 ноября — День бухгалтера в России.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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