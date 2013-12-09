Двое бывших военнослужащих вывезли из части на память патроны и дымовые шашки
Двое демобилизованных военнослужащих 19 лет и 21 года перевозили в поезде пять боевых патронов к автомату и ручному пулемету и три дымовые шашки, сообщает пресс-служба ЛО МВД России на ст. Уссурийск.
Боеприпасы у них обнаружил на железнодорожном вокзале ст. Уссурийск нарядом патрульно-постовой службы транспортной полиции. Боеприпасы изъяты, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.
Как пояснили демобилизованные, боевые снаряды и дымовые шашки они хранили при себе в качестве сувениров на память о службе.
Сейчас решается вопрос о передаче материалов проверки в следственные органы.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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