Суд вынес приговор управляющему спорткомплекса во Владивостоке, в котором погиб 5-летний ребенок
В феврале 2011 года во время тренировки по плаванию в местном спортивном комплексе погиб 5-летний ребенок.
Как сообщила старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина, гр-на К на момент трагедии исполнял обязанности управляющего спортивного комплекса и, выполняя административно-хозяйственные функции, отвечал, в том числе за обеспечение и соблюдение норм и правил безопасности в спортивном комплексе.
Зная о существующих в бассейне спорткомплекса нарушениях санитарно-эпидемиологических норм, а также требований правил проведения занятий в плавательных бассейнах, он не предпринял надлежащих мер по их устранению.
Кроме этого, он допустил к работе с детьми инструктора, не имевшего профессионального образования и требуемого опыта работы в сфере физической культуры.
Советским районным судом г. Владивостока гр-н К. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «в, г» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет, повлекшие по неосторожности смерть человека) и приговорил его за содеянное к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Приговор в настоящее время в законную силу не вступил.
Првым фигурантом по данному делу стал инструктор, проводивший в день трагедии занятие с детьми и не имевший для данной деятельности необходимой квалификации.
В отношении него ранее постановлен приговор, согласно которому он осужден по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) к реальному лишению свободы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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