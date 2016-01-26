16 приморцев лишились денег, доверившись сотруднице банка
Хорольским районным судом вынесен приговор местной жительнице, которая признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконное использование сведений, составляющих банковскую тайну), ч. 2 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, совершенное из корыстной заинтересованности), п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное в крупном размере).
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, преступления совершались, начиная с 2013 года. Так, работая консультантом банка (офис которого расположен в Хорольском районе), фигурантка разработала схему хищения денег клиентов банка. Она выбирала граждан пенсионного возраста, не умеющих самостоятельно пользоваться терминалами и банкоматами. Получая чеки с паролями, служащая подключала потерпевшим услугу доступа к онлайн системе банка и переводила с их счетов деньги.
Всего ей удалось тайно похитить порядка 400 тыс. рублей у 16 доверчивых граждан.
Преступные деяния были выявлены службой безопасности банка в ходе служебной проверки.
Признав подсудимую виновной, суд назначил ей 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства в виде полного признания вины, чистосердечного раскаяния, явки с повинной, активного способствования раскрытию и расследованию преступлений, наличия малолетнего ребенка, а также добровольное возмещение имущественного ущерба.
Приговор вступил в законную силу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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