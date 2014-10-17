Во Владивостоке машины ездят по местному пешеходному Арбату

Водители, нарушая правила дорожного движения, въезжают на владивостокский Арбат прямо с пешеходного перехода возле дома №29 по улице Алеутской. Там машины беспрепятственно паркуются. Об этом сообщил очевидец на редакционный Whatsapp "Вести: Приморье". В подтверждение слов прилагаются фото, на которых можно рассмотреть и номера автомобилей. Надеемся, что правоохранительные органы адекватно отреагируют на данные нарушения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]