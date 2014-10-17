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Во Владивостоке машины ездят по местному пешеходному Арбату
Водители, нарушая правила дорожного движения, въезжают на владивостокский Арбат прямо с пешеходного перехода возле дома №29 по улице Алеутской. Там машины беспрепятственно паркуются. Об этом сообщил очевидец на редакционный Whatsapp "Вести: Приморье". В подтверждение слов прилагаются фото, на которых можно рассмотреть и номера автомобилей. Надеемся, что правоохранительные органы адекватно отреагируют на данные нарушения.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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