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Во Владивостоке машины ездят по местному пешеходному Арбату

Во Владивостоке машины ездят по местному пешеходному Арбату

Фото: Whatsapp "Вести: Приморье"

Водители, нарушая правила дорожного движения, въезжают на владивостокский Арбат прямо с пешеходного перехода возле дома №29 по улице Алеутской. Там машины беспрепятственно паркуются. Об этом сообщил очевидец на редакционный Whatsapp "Вести: Приморье".  В подтверждение слов прилагаются фото, на которых можно рассмотреть и номера автомобилей. Надеемся, что правоохранительные органы адекватно отреагируют на данные нарушения.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • qwer / Сегодня, 18:48
    № 1  
     

    Уже бы давно вбили по столбу,со всех сторон, чтоб машины не проезжали . Нет в городе умного планировщика. Даже элементарную ситуацию и то решить не могут.
    Арбат принадлежит городу. С него и спрашивать надо.

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