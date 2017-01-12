Приморские робототехники с победой вернулись из Коста-Рики, где проходили международные соревнования. В составе сборной России они стали лучшими среди двух тысяч школьников и студентов со всего мира.

Этот утренний рейс в аэропорту Владивостока встречают по-особенному. Родители и тренеры в течение недели следили за успехами юных робототехников. Восемь школьников вернулись домой с победой на международных соревнованиях из Коста-Рики.

Всемирная Олимпиада роботов — это международные соревнования для школьников и студентов от 10-ти лет до 21-го года. Она проводится с 2004 года. Чтобы попасть в состав национальной сборной, надо пройти множество этапов. В состав сборной России в этом году вошло 22 команды участников. Алексей Матюхин — один из них. Он занимается робототехникой 2,5 года, для него это уже четвертые соревнования.

Алексей Матюхин, участник соревнований: «Заняли мы в средней категории, я и моя напарница Анфиса Богданенко, первое место. Собирали робота, который должен был высадить деревья и поставить солнечные батареи на поле, все сделано из лего, в виде макетов».

Все свои проекты участники презентуют на английском языке. После основного задания жюри дают школьникам еще и дополнительные. Интересно, что привозить с собой готового робота на эту олимпиаду нельзя, все собирают и конструируют на месте.

Антон Осипов, главный тренер центра развития робототехники: «На соревнованиях робота нужно собрать с нуля, все детальки были полностью разобраны, даже покрышки с колес снимают, и надо по памяти, мы учим роботов».

Российская сборная на этих соревнованиях взяла треть всех медалей на олимпиаде. Приморцы привезли домой два «золота» и одно «серебро». По словам тренеров, первый высокий результат приморских робототехников на соревнованиях мирового уровня.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]