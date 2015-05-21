Еще на одно социальное учреждение для пациентов с нарушениями психики в Приморье стало больше. В Арсеньеве открыли специализированный интернат. Его построили по государственной программе «Социальной поддержки населения». Таким образом Приморью удалось значительно сократить очереди на специальное лечение для тех, кто сегодня в этом нуждается.

В зеленой зоне микрорайона «Интернат» в Арсеньеве, в здании бывшего детского реабилитационного центра «Ласточка», — новые постояльцы. Мужчины наводят порядок на улице. Теперь им тут жить. 70 человек, которым без помощи краевой социальной поддержки никак не обойтись.

Людмила Ветрова, врач-психиатр: «Заболевания разные, все с психическими расстройствами, включая слабоумие и шизофрению».

Это восьмой по счету в Приморье психоневрологический интернат. Его открытия в департаменте труда и соцразвития ждали давно.

Елена Чибрикова, заместитель директора Департамента труда и соцразвития администрации края: «Граждане, которые находятся здесь, будут получать квалифицированную социальную и медицинскую помощь».

Инна приехала с мужем навестить родственника. Иван — инвалид с детства, иногда забирают его на праздники домой. Но сегодня Иван ехать в гости не хочет, ему тут интересно.

Инна Муравская, житель Арсеньева: «Впечатления у него хорошие. И персонал хорошо относится, и кормят хорошо».

Социальный работник занимается с каждым по индивидуальной программе. Сегодня исключение: обсуждали вместе, куда можно поехать на экскурсию. А вообще будут занятия и по мелкой моторике, и по развитию памяти.

Елена Гайфулина, специалист по соцработе: «В дальнейшем планируем вести работу по компьютерной грамотности, православной культуре».

В интернате есть условия для занятий спортом, развития творческих способностей. Геннадий, например, любит рисовать.

Геннадий Пуганец, пациент психоневрологического интерната: «На мотороллере попал под ЗИЛ. Сотрясение мозга было. Пролежал в больнице, пролечился».

Ольга Егорова, директор психоневрологического интерната: «Потом будут у нас кружки по интересам. Мы сегодня узнаем о них все больше. Кто-то любит рисовать, кто-то — выжигать, кто-то — вышивать».

В крае сегодня такой социальной поддержкой обеспечены около трех тысяч больных. Главная цель работников интернатов — сделать своих подопечных максимально интегрированными в обществе. Идеальный вариант — когда воспитанники смогут найти себе по силам пусть легкую, но работу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]