«Вести: Приморье»: Как владивостокцам получить положенные выплаты после ДТП?
После произошедших автоаварий владивостокцы, чьи машины получили повреждения, подсчитывают ущерб. Обращаются в страховые компании, ГИБДД и станции технического обслуживания. Как пройти все эти инстанции и получить полагающиеся по закону выплаты — это узнавал наш корреспондент Евгений Талов. Репортаж на эту тему смотрите в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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