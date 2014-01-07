«Вести: Приморье»: Как владивостокцам получить положенные выплаты после ДТП?

После произошедших автоаварий владивостокцы, чьи машины получили повреждения, подсчитывают ущерб. Обращаются в страховые компании, ГИБДД и станции технического обслуживания. Как пройти все эти инстанции и получить полагающиеся по закону выплаты — это узнавал наш корреспондент Евгений Талов. Репортаж на эту тему смотрите в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]