Награждены лучшие студенты Приморья

Свидетельства и памятные знаки стипендиата губернатора получили 490 лучших студентов ведущих краевых вузов.

Как сообщили в администрации края, торжественная церемония награждения прошла в понедельник, 20 ноября. От имени главы региона собравшихся поприветствовал и.о первого вице-губернатора Приморского края Александр Костенко. Он наградил самых активных и успешных студентов свидетельствами и памятными знаками.

На торжественной церемонии вручения свидетельств стипендиата присутствовали учащиеся 10 образовательных учреждений края.

Стипендия губернатора выплачивается студентам приморских вузов очной формы обучения, проявившим особые успехи в освоении образовательной программы, в исследовательской, спортивной, культурной и общественной деятельности. Также стипендию могут получить ребята, которые принимают активное участие в социально-политической и общественной жизни края: добровольческая, благотворительная, творческая деятельность, спортивные достижения, движение студенческих отрядов региона, студенческое самоуправление. Размер стипендии символичен и составляет 5555 рублей.

Кроме того, с начала 2016 - 2017 учебного года стипендию губернатора – это три тысячи рублей ежемесячно – получают одаренные школьники. Эти ребята не только учатся на «хорошо» и «отлично», но и имеют в наличии наградные документы, подтверждающие завоевание первого места в международных, всероссийских, региональных конкурсах, олимпиадах, смотрах, фестивалях, выставках. В 2017-2018 учебном году денежное поощрение будут получать 160 ребят.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]