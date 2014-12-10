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За неубранный снег предприятия торговли и другие организации будут оштрафованы

За неубранный снег предприятия торговли и другие организации будут оштрафованы

Фото: Администрация г. Владивостока

Рейд по проверке качества уборки снега  прошел сегодня, 20 ноября, во Владивостоке. Во время рейда были зафиксированы факты некачественной уборки территорий от снега и льда, а также составлены протоколы об административных правонарушениях.

Во Фрунзенском районе Владивостока к ответственности будет привлечён директор продуктового магазина, расположенного по адресу ул. Посьетская, 16, также в отношении двух юридических лиц – букмекерской конторы и банка – были составлены определения для последующего оформления протоколов. За неубранный снег и мусор на территории протокол об административном правонарушении был составлен на директора магазина «Радиус», расположенного по адресу пер. Лесной, 2а.  

Почти 80 процентов предприятий и организаций приняли меры, их территории были вовремя очищены от снега и льда. Но есть и такие, которые приступают к уборке только после административного воздействия, - отметили в администрации Фрунзенского района Владивостока.

Напомним, за неубранный вовремя снег юридическим лицам грозят штрафы от 50 000 до 80 000 рублей, должностным лицам за данное нарушение придется заплатить от 5 000 до 10 000 рублей, а физическим лицам - от 1 000 до 3 000 рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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