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Услуги семейных бригад востребованы у пенсионеров отдаленных сел Приморья

Услуги семейных бригад востребованы у пенсионеров отдаленных сел Приморья

Фото: drovavam.ru

Более 250 пенсионеров и инвалидов, живущих в селах Приморья, находятся под присмотром семейных бригад. Своим подопечным социальные работники оказали более 40 тысяч различных услуг.

Как сообщили в администрации края, семейная бригада – это два социальных работника, мужчина и женщина, в обязанность которых входит посильная помощь пенсионерам и инвалидам. Как правило, мужчина доставляет подопечным воду, уголь, колет дрова, выполняет небольшие ремонтные работы. Женщина занимается традиционной работой по дому: готовит, убирает, помогает разобраться с коммунальными платежами. Социальная услуга ориентирована на помощь, требующую больших физических нагрузок, связанных с ведением хозяйства, поэтому она наиболее востребована в сельской местности.

Всего  в муниципальных образованиях создано 16 семейных бригад. Такая форма социального обслуживания есть в отделенных селах Яковлевского, Шкотовского, Ольгинского, Тернейского, Кировского, Пожарского, Лазовского, Черниговского, Ханкайского районов и Спасского городского округов.

Семейные бригады – одна из многочисленных форм нестационарного обслуживания на дому, которую несколько лет назад стал использовать Приморский центр социального обслуживания населения. Центр предлагает одиноким, нуждающимся в помощи пенсионерам и инвалидам услуги участковых и патронажных социальных работников, сиделок, реабилитационных бригад.

Кроме того, более пяти лет центр организует бесплатные занятия в «Школе реабилитации», на которых знакомят с методиками помощи лежачим больным, в том числе, применяемых в учреждениях здравоохранения. Среди слушателей – родственники больных, нуждающихся в постороннем уходе, социальные работники, волонтеры, студенты – будущие специалисты по социальной работе.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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