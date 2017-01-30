В автосервисах Владивостока ждут наплыва клиентов. В пятницу сотни автолюбителей вывели свои машины на скользкую дорожку, и теперь их личному транспорту требуется ремонт. А оплачивать его готовятся страховые компании. Общий размер компенсационных выплат все еще подсчитывают, и уйдет на это не один день.

Салоны кузовного ремонта Владивостока сейчас работают в штатном режиме. Пока завала нет — лишь некоторые горожане приезжают в СТО за независимой оценкой повреждений после злополучной пятницы, 17-го. Однако если до снегопада здесь в основном меняли крылья да капоты, то с понедельник в руки мастеров уже привозят тяжелые случаи — в том числе автоперевертыши.

Антон Мальцев, сотрудник станции технического обслуживания: «Одинаковых ударов как бы нет, на самом деле. Все удары разные. Ну, и конечно, сложность разная. Время уходит больше или меньше...»

Наплыв клиентов прогнозируют через пару недель, когда свое дело закончат страховщики. Водители заведут свои автомобили в СТО, когда получат на руки бумаги от страховых экспертов. Каждый случай индивидуален не только по срокам, но и по цене: только покрасить деталь можно за семь—восемь тысяч рублей, поменять подушку безопасности в авто бизнес-класса стоит около 30 тысяч, а после больших аварий машины собирают за миллионы.

Александр Гавриченко, директор станции технического обслуживания: «Нужна предварительная дефектовка, калькуляция. Есть много скрытых дефектов, которые под какими-то деталями спрятаны. Т.е. всякие крепления — они ломаются, как правило. Тем более, сейчас зима — пластик у нас хрупкий».

В мире современного страхования невиновному боятся нечего — если есть полис, то твои затраты должны возместить по закону. Однако о справедливости опытные юристы все же советуют позаботиться самому. К примеру, если вы оформили ДТП «полюбовно» — т.е. без сотрудников полиции, — то необходимо уведомить страховую компанию в течение пяти дней. Причем сделать это должны ВСЕ участника аварии.

Александр Шакуро, член адвокатской палаты Приморского края: «Обоим участникам безусловно нужно поставить своих страховщиков в известность о наступлении страхового случая. Потому что в ситуации, когда предполагаемый причинитель вреда не поставил в известность страховщика об этом ДТП, то у страховщика возникает право регресса, т.е. предъявить иск. Это такая западня существует».

Также эксперты отмечают, что оплачивать ремонт авто в мастерской сейчас невыгодно страховщикам. Большинство компаний предпочитают, сразу выдавать клиентам компенсацию деньгами. В нее — по закону — закладывают износ деталей вашей машины — до 50 % изначальной цены. В таком случае пострадавшему автолюбителю остается понадеяться на суд. Фемиде по силам возместить условную разницу в стоимости ремонта — за счет виновной в ДТП стороны.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]