Резидент территории опережающего развития «Надеждинская» отмечает юбилей. Владивостокская компания «MES» уже 10 лет работает в сфере инжиниринга. В августе «MES» запустили собственное производство блочно-модульных котельных. О конкуренции на приморском рынке, новых проектах на Дальнем Востоке и работе на территории опережающего развития «Надеждинская» — в нашем репортаже.

Одним из важных достижений за десятилетнюю историю инжиниринговой компании стало открытие собственного производства блочно-модульных котельных. Монтаж первого объекта уже завершается в Южно-Сахалинске. В Приморье компания — не единственный производитель, но на конкурентном рынке «MES» имеет ряд преимуществ.

Дмитрий Ионов, директор «Торгового дома «Модерн инжиниринг системс»: «Заказчик не всегда обращает внимание на качество выполненной котельной, на его эксплуатационные характеристики, на его КПД, то есть в первую очередь заказчики рассматривают стоимость, что в корне неверно. Поэтому мы своим заказчикам всегда объясняем, за что он должен заплатить и какой срок окупаемости этой котельной будет в сравнении с конкурентным».

В этом году «MES» сдает ряд крупнейших объектов — котельные в Сахалинской области и складских помещениях в районе владивостокского аэропорта, завершаются работы в центральном тепловом пункте 12 в микрорайоне Большого Камня. Увеличивающийся объем производства дал старт для участия в проекте ТОР «Надеждинская». Уже к 2019-му компания планирует объединить там всё свое производство.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]