Всем, кто еще не успел подготовиться к сюрпризам зимней погоды, выставка курток во Владивостоке приготовила особый сюрприз. Ярмарка качественной фабричной одежды по единой цене продлевает свою работу еще на несколько дней. Оригинальные и доступные по цене модели оценили наши корреспонденты.

Первый снегопад, который недавно обрушился на город, лишний раз доказал, что сюрпризы погоды нужно встречать во всеоружии. Одежду, непродуваемую ветром и сберегающую тепло, все чаще выбирают приморцы. Тем, кто еще не подготовился к зимним холодам, важно успеть посетить популярную во Владивостоке выставку курток. Ярмарка в спорткомплексе «Динамо» будет работать для вас до 23 ноября.

Ирина Хинчагова, продавец-консультант: «На всё действует только две цены: 3500 и 4500. На выставке представлено более 3 тысяч моделей курток разных цветов и размеров. От 42-го до 72-го. К каждому клиенту индивидуальный подход, мы с радостью поможем подобрать подходящую куртку. Приходите!»

Яркая и молодежная или лаконичная и удлиненная? Здесь тысячи фасонов и ежедневное пополнение ассортимента. Производители уверены: каждый найдет для себя удобную и доступную по цене зимнюю куртку. Есть модели с передовым наполнителем, капюшонами, большим количеством карманов. Так что качественная, фабричная вещь будут радовать и согревать не один год. Подчеркнуть свой образ этой зимой можно, выбрав обновку на выставке-продаже по адресу Западная, 13.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]