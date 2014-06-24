Желание «спасти» друга может стоить иностранцу свободы в Приморье

Уголовное дело против иностранного гражданина направлено в суд в Уссурийске. Иностранца обвиняют в покушении на дачу взятки должностному лицу, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

По версии органа предварительного расследования, фигурант, желая спасти своего земляка от принудительного выдворения из России, решил дать взятку полицейскому — сотруднику ОГИБДД ОМВД России по г. Уссурийску.

Так, за денежное вознаграждение в размере 2 тыс. рублей он попросил полицейского не доставлять задержанного в отдел. Действия взяткодателя были пресечены на месте. Сейчас уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]