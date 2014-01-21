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Сенатор Людмила Талабаева поощрила приморских участников партийной программы «Детский спорт». Видеорепортаж Евгения Талова

Доступный спорт детям. Сенатор от Приморского края Людмила Талабаева отметила участников партийного проекта во Владивостоке. Поблагодарила людей, которые бескорыстно прививают молодому поколению страсть к здоровому образу жизни.

Спортивный праздник в одной из школ Владивостока: дети показывают свое мастерство — взрослые говорят о пользе здорового образа жизни. Так, в непринужденной обстановке, подвели итоги большого проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия». Почетным гостем стала сенатор от Приморья Людмила Талабаева.

Людмила Талабаева, член Совета Федерации ФС РФ от Приморского края: «Мы хотели здесь собрать тренеров, которые бесплатно работают в школах, детских садах, коррекционных школах. Это те, люди, которые в своих видах спорта заняли большие места, чего-то достигли — они сегодня бесплатно тратят свое личное время, приходят к детям и занимаются с детьми».

Спортсмены и тренеры, координаторы проекта, представители образовательных учреждений — награды и благодарности получили те, кто бескорыстно работает с детьми. А также те, кто всячески содействует и организует тренировочный процесс во Владивостоке.

Сергей Якубов, президент федерации каратэ Кекусин Будокай Приморского края: «Мы приходим в школы, мы проводим открытые уроки — уроки здоровья. Говорим детям, насколько хорошо быть спортивным успешным человеком, что спорт дает...»

Бесплатные занятия — лишь одно направление партийного проекта «Детский спорт». В уходящем году в рамках программы организовано больше сотни мероприятий — от «веселых стартов» до международных турниров.

Виктор Аблапов, депутат Думы г. Владивостока, координатор проекта «Детский спорт» в Приморье: «Мероприятие такое одно из мощнейших — это было выведение детского спорта (турнира) на международный уровень. Когда мы договорились с ДЮСШ «Адмирал» и проводили международную матчевую встречу для детских команд Кореи, Китая и России».

Член Совета Федерации Людмила Талабаева отметила, что в последующие годы ждет от координаторов спортивного проекта еще больших успехов. По большому счету, это работа на будущее. Но результат виден уже сейчас — когда приморские дети выбирают не улицы, а спортзалы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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