Доступный спорт детям. Сенатор от Приморского края Людмила Талабаева отметила участников партийного проекта во Владивостоке. Поблагодарила людей, которые бескорыстно прививают молодому поколению страсть к здоровому образу жизни.

Спортивный праздник в одной из школ Владивостока: дети показывают свое мастерство — взрослые говорят о пользе здорового образа жизни. Так, в непринужденной обстановке, подвели итоги большого проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия». Почетным гостем стала сенатор от Приморья Людмила Талабаева.

Людмила Талабаева, член Совета Федерации ФС РФ от Приморского края: «Мы хотели здесь собрать тренеров, которые бесплатно работают в школах, детских садах, коррекционных школах. Это те, люди, которые в своих видах спорта заняли большие места, чего-то достигли — они сегодня бесплатно тратят свое личное время, приходят к детям и занимаются с детьми».

Спортсмены и тренеры, координаторы проекта, представители образовательных учреждений — награды и благодарности получили те, кто бескорыстно работает с детьми. А также те, кто всячески содействует и организует тренировочный процесс во Владивостоке.

Сергей Якубов, президент федерации каратэ Кекусин Будокай Приморского края: «Мы приходим в школы, мы проводим открытые уроки — уроки здоровья. Говорим детям, насколько хорошо быть спортивным успешным человеком, что спорт дает...»

Бесплатные занятия — лишь одно направление партийного проекта «Детский спорт». В уходящем году в рамках программы организовано больше сотни мероприятий — от «веселых стартов» до международных турниров.

Виктор Аблапов, депутат Думы г. Владивостока, координатор проекта «Детский спорт» в Приморье: «Мероприятие такое одно из мощнейших — это было выведение детского спорта (турнира) на международный уровень. Когда мы договорились с ДЮСШ «Адмирал» и проводили международную матчевую встречу для детских команд Кореи, Китая и России».

Член Совета Федерации Людмила Талабаева отметила, что в последующие годы ждет от координаторов спортивного проекта еще больших успехов. По большому счету, это работа на будущее. Но результат виден уже сейчас — когда приморские дети выбирают не улицы, а спортзалы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]