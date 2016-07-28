Верховный суд РФ 28 ноября рассмотрит жалобу на приговор о полумиллиардных махинациях c госимуществом в Приморье

Верховный суд РФ 28 ноября приступит к рассмотрению апелляционной жалобы защиты фигурантов дела и других его участников на приговор о крупных махинациях с госимуществом в Приморье — ущерб от незаконных сделок оценили почти в 550 млн рублей, сообщается во вторник на сайте суда.

Приговор по этому делу был оглашен в декабре прошлого года Приморским краевым судом. Всего осуждено 13 человек. Главные фигуранты — бывший руководитель территориального управления Росимущества Игорь Мещеряков, экс-председатель комитета по управлению госимуществом Приморья Владимир Книжник и экс-депутат регионального парламента Сергей Степанченко. Первые двое получили длительные сроки лишения свободы, С. Степанченко скрылся от следствия в США, и в настоящее время находится в розыске.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс», из материалов Верховного суда следует, что почти все осужденные по этому громкому делу обжаловали как назначенное наказание, так и то, что их вообще признали в рамках процесса виновными.

Кроме того, нынешние владельцы купленных зданий, в том числе не являвшиеся фигурантами дела, оспаривают и ту часть приговора, по которой имущество должно вернуться прежним собственникам — Приморскому краю и РФ.

В частности, ряд компаний-покупателей аргументирует свою позицию тем, что судьба купленных с аукционов зданий, которые в рамках дела получили статус вещественных доказательств, должна была рассматриваться в гражданском процессе. Уголовным судом, по их мнению, они были лишены возможности защищать свои права и ту часть средств, которые успели вложить в ремонт и модернизацию строений. Взыскать затраты не с кого, так как большая часть фирм-продавцов уже ликвидирована.

В то же время гособвинение ранее в судебных заседаниях подчеркивало, что согласно ст. 81 УПК РФ к вещественным доказательствам относятся любые предметы, деньги, ценности и имущество, полученные в результате совершения преступления. И суд в рамках процесса имеет право решать судьбу таких доказательств. А добросовестные приобретатели в соответствии с позицией Конституционного суда РФ должны были проявить должную осторожность и осмотрительность, чего сделано не было.

Указание на то, что якобы сделки совершались с учетом волеизъявления собственника, по мнению обвинителя, не состоятельны, так как собственник был введен в заблуждение.

В судебных заседаниях отмечалось, что аукционы по продаже около 30 объектов, как регионального, так и федерального имущества, проводились в условиях сговора продавцов, покупателей и организаторов торгов. Здания «уходили» по заниженной стоимости в отсутствии конкуренции или с участием ряда подставных или аффилированных компаний.

Среди проданных строений — три здания, относящиеся к памятникам истории и культуры (ул. Пограничная,2; ул. Светланская,47; пр-кт Острякова,24), детский лагерь, больница, две государственные дачи и другие. Позднее часть имущества была перепродана по цене выше аукционной в десятки раз.

Как сообщалось, Приморский краевой суд 20 декабря 2016 года вынес обвинительный приговор всем 13 подсудимым по этому делу. В зависимости от роли каждого их действия в суде квалифицированы по ч. 2, 3 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 3 ст. 174.1 (легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения преступлений), ч. 1 ст. 286 УК РФ.

Организаторы махинаций И.Мещеряков и В.Книжник получили по 12 и 11 лет колонии соответственно. К реальным срокам заключения приговорены еще три подельника. Они получили от шести до семи с половиной лет лишения свободы. Остальные приговорены к условным срокам - от четырех до шести лет.

Кроме того, все фигуранты дела оштрафованы на крупные суммы — от 150 до 900 тыс. рублей.

Российская сторона направляла США запрос об экстрадиции Ю. Степанченко, однако на него был получен отказ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]