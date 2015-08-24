Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 10:56
  0

Трех белух задержали на таможне во Владивостоке

Трех белух задержали на таможне во Владивостоке

Фото: FB.ru

Владивостокские таможенники установили факт незаконного перемещения через границу трех белух стоимостью более 13,5 млн рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Ингу Солодовник, представителя Владивостокской таможни.

В частности, было установлено, что участник ВЭД при вывозе морских животных в Китай значительно занизил их таможенную стоимость, указав в декларации 3 млн рублей за трех белух. Согласно заключению эксперта, рыночная стоимость каждого незаконно вывезенного животного — около 4,5 млн рублей.

Владивостокская таможня по данному факту возбудила уголовное дело.

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря