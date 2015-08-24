Трех белух задержали на таможне во Владивостоке

Владивостокские таможенники установили факт незаконного перемещения через границу трех белух стоимостью более 13,5 млн рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Ингу Солодовник, представителя Владивостокской таможни.

В частности, было установлено, что участник ВЭД при вывозе морских животных в Китай значительно занизил их таможенную стоимость, указав в декларации 3 млн рублей за трех белух. Согласно заключению эксперта, рыночная стоимость каждого незаконно вывезенного животного — около 4,5 млн рублей.

Владивостокская таможня по данному факту возбудила уголовное дело.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]