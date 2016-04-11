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Рыбаки Приморья увеличили вылов трески и иваси

Рыбаки Приморья увеличили вылов трески и иваси

Фото: Администрация ПК

Приморские рыбодобывающие компании добыли более 650 тысяч тонн водных биоресурсов. По информации краевого департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов, приморские рыбаки увеличили вылов макруруса, трески и иваси. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края. 

«По состоянию на 1 ноября добыто почти 17 тысяч тонн макруруса, что на 2 тысячи тонн больше уровня прошлого года. Почти на 1,8 тысяч тонн увеличился вылов трески – до 9 тысяч тонн. В два раза увеличился вылов иваси – до 8,8 тысяч тонн», – сообщили в ведомстве.

По словам специалистов, общий вылов водных биоресурсов составил более 650 тысяч тонн. 

«Также приморскими судами добыто более 440 тысяч тонн минтая и 105 тысяч тонн сельди», – добавили они.

Напомним, вылов предприятий Приморья в 2016 году достиг исторического максимума за последние 15 лет и составил более 830 тысяч тонн водных биоресурсов. Это позволило внести существенный вклад в краевую экономику. Увеличение вылова водных биоресурсов произошло в связи с увеличением квот добычи, а также хорошей организацией промысла.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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