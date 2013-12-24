В Надеждинском районе женщина-пешеход попала под большегруз

В дежурную часть отдела МВД России по Надеждинскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием пешехода в районе 708 км автодороги Хабаровск–Владивосток.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 51-летний водитель большегруза «Вольво», двигаясь в направлении Хабаровска, сбил пешехода. 52-летняя женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода, на неосвещенном участке.

В результате ДТП женщина-пешеход получила тяжелые травмы, от которых скончалась на месте происшествия.

ДТП произошло вне населенного пункта. В нарушение требований Правил дорожного движения на одежде пешехода отсутствовали световозвращающие элементы.

По факту автоаварии полиция проводит проверку. Назначено проведение ряда экспертиз.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]