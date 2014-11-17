Восемь нарядных елок украсят Владивосток в преддверии Нового года
Во Владивостоке начинается подготовка к одному из самых любимых горожанами праздников – Новому году. Как сообщили в администрации города, специалисты уже приступили к монтажу главного новогоднего атрибута – ёлок – на центральной площади и в микрорайоне Снеговая Падь.
Всего Владивосток в этом году украсят восемь нарядных ёлок. Традиционно елочные конструкции будут смонтированы на центральной площади города, на улице Русской в районе аллеи Дениса Давыдова, площади Окатовой (пересечение ул. Окатовая и ул. Вилкова), в сквере им. Суханова, в микрорайоне Снеговая Падь (ул. Анны Щетининой, 25), на острове Попова (площадка в районе ул. Подгорная, 23), в посёлке Трудовое (сквер в районе ул. Лермонтова, 81), на острове Русском (пос. Подножье).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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