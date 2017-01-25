Во Владивостоке ночью ожидается мокрый снег, на дорогах гололедица

Сегодня, 21 ноября, антициклон сместится на акваторию Японского моря, но его гребень по-прежнему будет определять погоду Приморья. Осадков не ожидается. Южный ветер принесёт тёплый воздух, максимальная температура воздуха −3…−10 °C, на юге −2…+3 °C. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогода.ру, во Владивостоке до полудня было солнечно. Во второй половине дня ожидается увеличение облачности, но обойдётся без осадков. Юго-восточный ветер во второй половине дня посвежеет и вечером усилится. Воздух прогреется до 0…−2 °C.

22 ноября днём с северо-восточных провинций Китая на юг Хабаровского края и север Приморья выйдет циклонический вихрь. Ночью облачность фронтальных разделов циклона накроет большую часть края. Местами начнутся небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Потеплеет, минимальная температура −5…−14 °C, на юге +3…−2 °C. Северо-восточные районы останутся под влиянием гребня антициклона, здесь воздух выхолодится до −20 °C. Днём в отдельных районах пройдут небольшие и умеренные осадки (снег, мокрый снег). Ночью и утром на дорогах гололедица. Во второй половине дня начнутся прояснения, столбики термометров поднимутся выше нуля, +1…+6 °C, на северо-востоке прохладнее, 0…−7 °C.

Во Владивостоке ночью возможны слабые осадки преимущественно в виде мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер свежий. Температура воздуха около нуля. Днём переменная облачность, без осадков. Вечером усилится северо-западный ветер. Максимальная температура воздуха +3…+5 °C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]