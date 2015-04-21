В Находке под суд пойдет недобросовестный генеральный директор строительного предприятия

В Находке следствие завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО «Приморстрой». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, группой лиц). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.

ООО «Приморстрой» строило жилой дом на улице Куйбышева в Находке. Обвиняемый решил воспользоваться своими полномочиями и извлечь выгоду. Он сдал в аренду другому юридическому лицу транспортные средства, принадлежащие возглавляемому предприятию по заниженной цене и невыгодных условиях. Также генеральный директор продал организации башенный кран значительно заниженной цене. Ввиду того, что дорогостоящая техника была сдана в аренду, а кран продан, строительство дома прекратилось.

Кроме того, обвиняемый, используя свое служебное положение и действуя в сговоре с давним приятелем, пытался похитить 4 млн долларов США, принадлежащих ООО «Приморстрой». Однако преступление не было доведено до конца, поскольку в декабре 2016 года новый генеральный директор указанного предприятия сообщил о возможном мошенничестве в правоохранительные органы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]