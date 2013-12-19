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Оформления ДТП по Европротоколу улучшили бы ситуацию на дорогах Владивостока в снегопад

Оформления ДТП по Европротоколу улучшили бы ситуацию на дорогах Владивостока в снегопад

Чтобы оперативно оформить все автоаварии, блокирующие основные магистрали города, экипажей ДПС не хватало. Как стало известно, в день снегопада работало 40 бригад. По Европротоколу разъехалась лишь часть водителей. Хотя по закону, если ущерб от ДТП минимальный и у его участников нет разногласий, сотрудников ГИБДД можно не ждать, а оформить документы самостоятельно. Подробный репортаж на эту тему смотрите в вечерних выпусках программы "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1". 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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