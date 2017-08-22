Почти три тысячи иностранцев познакомились с Приморьем благодаря электронной визе
Упрощенный визовый режим, введенный на территории Свободного порта Владивосток, уже более трех месяцев привлекает в Приморье зарубежных гостей со всего мира. Китайцы, японцы, сингапурцы, индийцы, иранцы – всего почти три тысячи иностранцев посетили регион с помощью нового механизма. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Общее количество зарубежных путешественников, въехавших по электронной визе в регион, на данный момент составляет 2926 человек. Из них большинство по-прежнему составляют граждане Китая – 1728 и Японии – 1101.
«Также правом упрощенного въезда уже воспользовались жители Сингапура – 50, Индии – 17, КНДР – 9, Саудовской Аравии – 7, Турции – 3, Объединенных Арабских Эмиратов – 3, Ирана – 3, Кувейта – 2, а также по одному путешественнику из Алжира, Мексики и Марокко», – сообщили специалисты.
При этом общее количество иностранцев, оформивших электронную визу для въезда в Приморье, в полтора раза превышает число уже побывавших в регионе гостей. На данный момент путешественникам выдано почти 4,5 тысячи электронных документов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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