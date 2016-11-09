Анонс на 22 ноября

22 ноября с 10.00 до 12.00 в администрации Приморского края (ул. Светланская, 22, 1 этаж, холл конференц-зала) состоится круглый стол на тему: «Порядок и условия подключения строительных объектов к инженерным сетям». В нем примут участие: должностные лица администрации края и приморской столицы, представители ресурсоснабжающих организаций, предприниматели и другие лица.

22 ноября во Владивостоке, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) - матч БК «Спартак-Приморье» Владивосток – БК «Иркут» Иркутск. Суперлига - Первый дивизион по баскетболу среди мужских команд, сезон 2017/18.



22-26 ноября на о. Русский, корпус S (кампус ДВФУ) - открытое первенство Приморского края по гандболу. Игры ежедневно с 16.00-20.00. Открытие 22 ноября в 18.00.

22 ноября в 14.00 в СК «Полюс» во Владивостоке (ул. Овчинникова, 26в) — открытая тренировока по хоккею. Занятие проведет тренер-преподаватель Александр Черепанов, а ассистировать ему будут Владимир Оленченко и Артем Пястолов. Вход для зрителей свободный.

22 ноября - День сыновей.

22 ноября - День психолога России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]