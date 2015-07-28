Девушка, которую разыскивали во Владивостоке, найдена мертвой
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм primpoisk25, девушка, поиски которой были на днях организованы, найдена мертвой.
Обстоятельства произошедшего с Валерией Ткач не уточняются, так же неизвестны подробности обнаружения ее тела.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
13.11.2017 Серьезное ДТП произошло на трассе Седанка—Патрокл
-
13.05.2017 14-летняя девушка,"уехавшая на салют",задержана полицией
-
14.01.2017 Cтали известны подробности обнаружения тела бывшей солистки "Лицея" Жанны Роштаковой
-
27.04.2016 Во Владивостоке девушку, пропавшую в январе этого года, нашли мертвой
-
20.09.2015 Пропавшая в Приморье 9-летняя школьница найдена мертвой
-
28.07.2015 В п.Кировский найдена мертвой 10-летняя девочка
Добавить комментарий