Девушка, которую разыскивали во Владивостоке, найдена мертвой

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм primpoisk25, девушка, поиски которой были на днях организованы, найдена мертвой.

Обстоятельства произошедшего с Валерией Ткач не уточняются, так же неизвестны подробности обнаружения ее тела.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]