Во Владивостоке обсудили, как продавать местные продукты по доступным ценам. Для этого в Приморье началось формирование общественного совета производителей, переработчиков и продавцов сельхозпродукции. Врио губернатора Андрей Тарасенко встретился накануне с ними.

Во Владивостоке за одним столом собрались представители крупных торговых сетей, магазинов, сельхозпроизводителей. На повестке дня - как обеспечить жителей края качественной продукцией местного производства по доступным ценам. Глава региона Андрей Тарасенко предложил создать оптимальную схему взаимодействия.

Андрей Тарасенко, врио губернатора Приморского края: «По которой были бы все удовлетворены. И развитие было хозяйства, и в то же время цена была достаточной, и магазины, чтобы у нас работали с полной продукции, и полный ассортимент был. И чтобы фермеры сами не игрались с ценой».

Высказаться смогла каждая из сторон. Производители затронули тему надбавок, которыми обрастает цена продукции на пути в точки продажи, и в целом о поддержке первичного звена экономики.

Юрий Минкин, руководитель молочного комбината г. Арсеньев: «Проблема сегодня, я так понимаю, в том, чтобы доступны были основные продукты питания — хлеб, молоко. Молоко, за которое мы отвечаем, которое мы производим. Здесь нужно, наверное указать две проблемы, взаимоисключающие. С одной стороны мы должны у производителя купить молоко как можно дороже, а с другой стороны мы его должны продать потребителю как можно дешевле».

Сетевики выступают за единые условия сбыта, за увеличение объемов местной продукции в соответствии с заказами. Андрей Тарасенко подчеркнул, найти компромисс можно, создав согласительный совет с участием представителя от каждого участника процесса обеспечения рынка местной продукцией, а также общественности. Первое заседание совета должно состояться уже на следующей неделе.

Дмитрий Сулеев, руководитель сети супермаркетов: «Важный момент, может быть, выработать единые сбытовые условия, о чём мы здесь говорим. Наша компания не против, чтобы оно поставлялось во все точки по одной цене».

Марина Шемилина, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае: «Мелкие производители говорят, что им необходим какой-то распределительный центр, оптово-распределительный, куда бы они могли свозить свою продукцию, а этот центр мог бы её там дорабатывать, перерабатывать и уже заниматься реализацией и логистикой по торговым точкам».

Уже в следующем году в Приморье начнет работу оптово-распределительный центр, который станет одним из механизмов решения проблемы сбыта продукции местного производства, а потребитель получит возможность приобретать такие продукты по доступным ценам.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]