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Автомобилистов Владивостока просят воздержаться от поездок в снегопад

Автомобилистов Владивостока просят воздержаться от поездок в снегопад

Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) и управление по делам ГО и ЧС администрации Владивостока сообщают: по данным Примгидромета, 21 ноября вечером и в первой половине ночи в городе ожидаются осадки в виде мокрого снега. При этом будут наблюдаться перепады температур – от 0 до -3—5 градусов.

Ближайшей ночью и в среду, 22 ноября, утром на дорогах ожидается гололед и снежный накат. Поэтому водителям личных автомобилей рекомендуют с утра воздержаться от поездок за рулем.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города, дорожные службы Владивостока находятся в состоянии готовности к работам по предотвращению и ликвидации гололедных явлений. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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