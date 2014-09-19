В Уссурийске жестокий убийца пойдет под суд

Уссурийский городской прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя 1959 г.р., который обвиняется в убийстве.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, убийство произошло в июне 2017 года в квартире дома по ул. Ленинградская, где проживал фигурант. К мужчине в гости пришла его знакомая, с которой у него и произошла пьяная ссора. Хозяин квартиры ударил женщину, а когда та упала на пол, несколько раз ударил ее кухонным ножом. После этого фигурант взял кухонный топорик и отрубил женщине голову.

На следующий день мужчина сам обратился в полицию, написав явку с повинной в содеянном.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]