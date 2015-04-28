Виновные в крушении траулера «Дальний Восток» приговорены к лишению свободы

20 ноября суд вынес приговор фигурантам дела о крушении траулера «Дальний Восток».

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на СК РФ, доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора руководителям ООО «Магеллан» - первому заместителю генерального директора Алексею Васину, заместителю генерального директора по безопасности мореплавания Александру Кудрицкому, бывшему капитану траулера «Дальний Восток» Анатолию Борисову, начальнику отдела безопасности мореплавания, сертификации и наблюдения за рыбопромысловым флотом ФГБУ «Сахалинрыбвод» Росрыболовства Николаю Харченко, государственному инспектору СВТУ Росрыболовства Александру Никодименко. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность).

Следствием и судом установлено, что непосредственной причиной крушения траулера «Дальний Восток» явилось возникновение крена судна на левый борт в результате подъема трала с большим уловом (приблизительно 130 тонн). Однако дальнейшее затопление судна стало возможным в силу совокупности причин. И наиболее значимой из них являлось непригодное состояние траулера, в котором оно находилось в плавании. Это связано с тем, что директор ООО «Магеллан» Егор Гащенко переоборудовал его в порту Пусан Республики Корея таким образом, чтобы значительно увеличить возможности траулера по ежесуточной переработке рыбы, которая возросла со 140 до более 200 тонн. В итоге часть элементов конструкции судна, обеспечивающих его остойчивость (свойство судна плавать, не теряя положения равновесия), в том числе в экстренных ситуациях, была попросту удалена. К тому же судно при почти пустых баках было заполнено рыбой на 1400 тонн, что также ухудшило свойства корабля балансировать.

Прямо повлияли на произошедшее и действия других руководителей фирмы «Магеллан». Васин и Кудрицкий получали данные от капитана корабля о выловленной рыбе и знали о превышении массы допустимого груза. Они должны были и могли запретить дальнейшее плавание, однако не сделали этого.

Харченко в свою очередь, еще накануне выхода судна в плаванье, получил от своего подчиненного сведения об отсутствии документации о системе управления безопасностью, без которой выход судна в море запрещен. Однако Харченко проигнорировал этот факт и выдал временное свидетельство по безопасности сроком на 6 месяцев.

Никодименко, проверявший судно вместе с пограничниками уже в открытом море, знал о превышении допустимого количества людей на нем и отсутствии достаточного количества спасательных средств. Он должен был сообщить своему руководству об этом, но предпочел за взятку в 500 долларов «закрыть глаза» и разрешить дальнейшее плавание. Как следствие - при крушении жилетов попросту не хватило на всех членов экипажа.

Наряду с установлением обстоятельств крушения и доказыванием вины фигурантов, следствие позаботилось и о возмещении ущерба потерпевшим, арестовав имущество и счета компании «Магеллан» на сумму более 13 миллионов рублей, а также судно «Андромеда». Кроме того, наложен арест на имущество обвиняемых в сумме более 15 миллионов рублей.

Приговором суда подсудимым назначено наказание от 5 лет 8 месяцев до 6,5 лет лишения свободы, кроме того, они лишены права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]