Завод по переработке рыбы построят в ТОР «Надеждинская»

На территории опережающего развития «Надеждинская» планируется создать современный завод по переработке минтая и других видов рыб мощностью свыше 20 тысяч тонн филе в год. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвития.

Приморский рыбопромышленный кластер расположится на 6,5 гектарах и будет включать в себя целый ряд объектов, в том числе перерабатывающий завод, завод по производству рыбных кормов для предприятий аквакультуры и завод по производству ингредиентов для Омега-3 содержащей продукции пищевого и промышленного назначения. Переработка рыбы будет осуществляться с высокой степенью автоматизации и будет полностью безотходной.

Проектно-изыскательные работы начнутся уже в 2018 году, предполагаемая дата ввода первого этапа – до конца 2019 года, второго – 2021-2022 гг.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]