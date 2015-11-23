Главная елка Владивостока будет светодинамической

21 ноября на центральной площади Владивостока стартовал монтаж главной ёлки города. Специалисты приступили к монтажу первой части каркаса. Это 28-метровая ёлка с усиленным каркасом. Новогоднее дерево — светодинамическое — в каждую ветку встроена гирлянда, запрограммированная на определенный узор, который дополнят светодиодные панно. Украшения выполнены в русском стиле, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Кроме ёлки на центральной площади традиционно скоро будет смонтирован зимний городок.

Напомним, в этом году создавать новогоднее настроение будут 8 нарядных ёлок. Ёлочные конструкции будут смонтированы на центральной площади города, на улице Русской в районе аллеи Дениса Давыдова, площади Окатовой (пересечение ул. Окатовая и ул. Вилкова), в сквере им. Суханова, в микрорайоне Снеговая Падь (ул. Анны Щетининой, 25), на острове Попова (площадка в районе ул. Подгорная, 23), в посёлке Трудовое (сквер в районе ул. Лермонтова, 81), на острове Русском (пос. Подножье).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]